Da Redação

A Câmara de Faxinal recebeu na sessão desta segunda-feira integrantes do Centro Integrado em Saúde (CIS), empresa responsável pela administração do Hospital Municipal Juarez Barreto de Macedo. No uso da palavra, o representante legal da instituição, Glauber Garbim Vieira da Silva (foto), esclareceu dúvidas apresentadas pelos vereadores e expôs dados referentes aos atendimentos realizados pela empresa entre os meses de setembro de 2021 a maio de 2022.

O pedido para comparecimento de representantes da instituição em sessão ordinária foi feito pelo vereador Marcelo Fabiano dos Santos (União Brasil), popular Katarino, segundo ele para esclarecer algumas reclamações e dúvidas quanto ao funcionamento do hospital.