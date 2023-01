Da Redação

A Câmara de Apucarana realiza duas sessões extraordinárias neste sábado, às 10h e às 10h40, para votar projetos de lei do Executivo e do Legislativo, todos relacionados à remuneração dos servidores públicos. Três projetos são do Executivo. Um trata da antecipação da data-base do funcionalismo de 19 de fevereiro para 1º de janeiro; um estabelece reposição salarial de 7% para todos os servidores da administração pública direta e indireta; outro corrige em 5,93% os salários do prefeito, vice, secretários e procurador-geral; e um outro garante o piso salarial nacional aos profissionais do magistério. E um projeto de lei da Câmara eleva em 7% os salários do funcionalismo da Casa, tanto de efetivos como de comissionados, e em 5,93% os subsídios dos vereadores, do diretor administrativo e do procurador-geral. Este é o primeiro trabalho a ser conduzido em plenário pelo novo presidente do Legislativo, Luciano Molina (foto), do PL.

Valorização do magistério

Ao participar da inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes, nesta sexta-feira, o vice-prefeito Paulo Vital (PSD) destacou a decisão de Apucarana de aderir ao piso nacional do magistério. “A partir de 2013, com o então prefeito Beto Preto e agora com o prefeito Junior da Femac, Apucarana decidiu priorizar a educação e isso está sendo cumprido. Tanto que Apucarana hoje é referência em educação básica no Brasil”, argumentou Paulo Vital. O vice-prefeito frisou que as professoras são importantes neste processo e merecem ser valorizadas. “Apucarana seguirá o piso nacional, com aumento de 14,9%, esse percentual será aplicado em toda carreira”, ressaltou Paulo Vital.





Audiência na Capital

Cumprindo agenda em Curitiba, o prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB), e o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), estiveram em audiência com o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Valdemar Bernardo Jorge, apresentando as demandas dos seus municípios. Eles discutiram principalmente recursos para recuperação de áreas verdes e a perfuração de poços artesianos para abastecimento das comunidades rurais, além de outros projetos que visam garantir a preservação do meio ambiente no meio rural e na área urbana.





Costa Neto culpa Lula

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, responsabilizou o governo Lula pelos ataques e depredações dos prédios públicos dos Três Poderes, em Brasília, por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 8 de janeiro. “A culpa de tudo isso é do governo atual. São eles que mandam no Exército, nas polícias e isso aconteceu. Não tinha policial suficiente para defender os prédios federais”, disse o dirigente, em entrevista à rádio CBN nesta sexta-feira. Questionado sobre o papel de Bolsonaro no episódio, Costa Neto negou o envolvimento do ex-presidente. “Zero responsabilidade”, disse.





Posição partidária incerta

Em meio aos esforços do PT para formar sua base de apoio no Congresso Nacional, um partido vem recebendo atenção especial do Palácio do Planalto: o União Brasil. Na nova legislatura, que começará no próximo dia 1º, a legenda contará com 59 deputados e 12 senadores – terceira maior bancada da Câmara e segunda mais numerosa do Senado. No governo Lula, o partido tem em sua conta três ministérios: Turismo, Comunicações e, de maneira indireta, a Integração Nacional e o Desenvolvimento Regional. Mesmo assim, sua posição em relação ao governo no Congresso está longe de ser resolvida. Parte dos parlamentares quer continuar independente ou na oposição.