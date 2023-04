Da Redação

Servidores e vereadores da Câmara de Apucarana passaram a usar novo uniforme a partir desta segunda-feira. São camisas cinzas, com o brasão da cidade bordado nos bolsos. Na semana passada, os novos uniformes foram entregues aos funcionários pela direção administrativa. Cada servidor, incluindo os vereadores, recebeu um kit com três camisas de mangas longas e curtas. O presidente da Câmara, Luciano Molina (PL), assinala que o uso de uniformes é uma prática consagrada nas organizações privadas, que transmite um clima organizacional de seriedade e competência. E assim deve ser também no serviço público. Já o diretor administrativo da Câmara, Luiz Carlos Balan, explica que o uniforme mostra organização e padronização no serviço diário.

Asfalto e ônibus

Vários prefeitos do Vale do Ivaí estiveram segunda e terça em Curitiba, onde foram recebidos pelo governador Ratinho Junior (PSD), secretários e deputados estaduais de sua base política. Do encontro vieram com ônibus escolares novos e liberação de recursos para obras de pavimentação asfáltica dentro do programa “Asfalto Novo, Vida Nova”. O prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira (PSD) é um dos mais entusiasmados. Seu município foi contemplado com esses dois programas do Estado. Ele agradece ao governador Ratinho Junior e ao deputado Artagão Junior (PSD) pela atenção dada a Godoy Moreira.





Na segunda fase

Embora a estimativa populacional feita em 2021 pelo IBGE aponte Borrazópolis com 6.290 habitantes, o município não foi contemplado nesta primeira fase do programa “Asfalto Novo, Vida Nova”, do Governo do Estado, que atende cidades com até 7 mil moradores. É que o Estado está trabalhando com uma outra estimativa de 2022, já com base no Censo atual, prevendo que Borrazópolis estaria com 7,7 mil moradores. O prefeito Dalton Moreira (PDT) explica que, em função desta prévia com base no Censo, o município ficou para a segunda fase do programa. Mesmo tendo que esperar, ele se diz animado com esse projeto valioso para as pequenas cidades.





Disputa pela sucessão

Embora a eleição para o governo do Paraná só aconteça em 2026, são vários os nomes que já despontam como pré-candidatos à sucessão do governador Ratinho Junior (PSD). Nas conversas políticas da Capital, os três mais comentados são o deputado estadual Alexandre Curi (PSD), a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e o senador Sérgio Moro (União Brasil). Mas outros nomes ganham destaque como o deputado federal e ex-secretário estadual da Saúde, Beto Preto (PSD), o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD) e o ex-governador Beto Richa (PSDB), eleito deputado federal.





Prêmio para Bazana

O deputado estadual araponguense Pedro Paulo Bazana (PSD) foi premiado em Curitiba na última semana, com o troféu Golden Citizen, ou “cidadão de ouro”, que há 20 anos homenageia empresários, empresas, profissionais liberais e políticos que são referência em suas áreas de atividade. A premiação aconteceu durante o lançamento de uma revista. A premiação é feita para quem se destaca e faz a diferença na vida em sociedade. Bazana recebeu o troféu na categoria defensor das causas de pessoas com deficiência. Para o deputado, esse reconhecimento é muito gratificante, mas observou que não trabalha para ganhar prêmios e sim “por amor e respeito aos seres humanos”.