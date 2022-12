Da Redação

A Câmara de Apucarana empossa na próxima segunda-feira sua nova Mesa Diretora. Eleito presidente para o biênio 2023/2024, o vereador Luciano Molina (PL) acredita que poderá fazer um bom trabalho administrativo e político no Legislativo. Embora tenha sido eleito com 8 votos e três contrários, ele assegura que será presidente da Casa de Leis representando os 11 vereadores e os 140 mil habitantes de Apucarana. Da mesma forma, diz que pretende seguir a mesma linha do seu mandato anterior como presidente. Segundo ele, o vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD) fez um bom trabalho nesses dois anos com seu ritmo próprio de administração. “Mas é como um treinador de futebol. Mudou o treinador, muda o jeito de trabalhar e eu vou imprimir meu próprio ritmo na presidência com muita tranquilidade e serenidade”, diz.

Preparativos em Brasília

Os preparativos para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (1º), em Brasília, se aproximam do fim. A cerimônia oficial conta com uma série de eventos, a começar pelo tradicional desfile em carro aberto. Além disso, na Esplanada dos Ministérios, começaram a ser montados os dois palcos para o Festival do Futuro, que vai reunir apresentações de mais de 40 artistas. A entrada é gratuita e não haverá necessidade de retirada antecipada de ingressos. Segundo as autoridades, a segurança será reforçada. A Capital deve receber cerca de 300 mil pessoas durante o evento. Aeroporto deverá receber 150 mil passageiros.

