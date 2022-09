Da Redação

Sessão da Câmara

A Câmara de Apucarana realiza sessão nesta segunda-feira, às 16 horas. Da pauta constam um projeto de lei do Executivo e dois requerimentos dos vereadores. O projeto autoriza o Município a doar ao Estado o imóvel da Rua Ponta Grossa onde está instalado o Corpo de Bombeiros. Um requerimento, do vereador Poim (PSD), pede pista de caminhada na Rodovia Erwin Schindler, no Pirapó. Outro requerimento, do vereador Moisés Tavares (Cidadania), pede informações sobre a lei complementar nº 191/2022 que restabeleceu direitos de algumas categorias de servidores.

Líderes em Movimento

O prefeito Reinaldo Grola (PSD), de Lunardelli, foi um dos participantes do evento Líderes em Movimento, realizado pelo Sebrae/PR, em Foz do Iguaçu, nesta semana. Ao final, Grola fez um post nas redes sociais dizendo que o evento provocou uma inquietação, despertando o sentimento de que é possível fazer muito mais. Assessores dizem que o homem voltou pilhado. Segundo o prefeito, as palestras e as trocas de experiências permitiram muito aprendizado e a sensação de estar reabastecido, pronto para encarar os desafios de novas realizações.

