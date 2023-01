Da Redação

O novo presidente da Câmara de Apucarana, vereador Luciano Augusto Molina Ferreira (PL), já deixou claro aos companheiros de Legislativo que as sessões da Câmara, sejam elas ordinárias, extraordinárias ou solenes, terão seu início rigorosamente no horário marcado. Ninguém vai ficar esperando este ou aquele vereador se posicionar em sua cadeira para começar a sessão. “Horário é horário”, afirma Molina, lembrando que já adotou esta medida na sua gestão anterior como presidente e assim vai continuar nesta. Segundo ele, começar a sessão no horário marcado é até uma forma de respeito aos cidadãos que acompanham os trabalhos dos vereadores.

Cargo vago

O novo diretor administrativo da Câmara de Apucarana, Luiz Carlos Balan, indicado pelo presidente da Casa, vereador Luciano Molina, só vai assumir oficialmente a função no dia 1º de fevereiro. Balan, que já trabalhou com Molina na gestão passada e, ultimamente, estava atuando na Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), pediu um tempo para tirar umas férias com a família. Até lá, o cargo vai continuar vago e quem vai responder interinamente pelos atos administrativos do Legislativo Municipal é o procurador geral, advogado Danylo Acioli, que foi mantido no cargo jurídico que vinha ocupando na administração do ex-presidente Franciley Preto Godói Poim

