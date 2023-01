Da Redação

A Câmara Municipal de Apucarana acaba de celebrar um convênio de cooperação educacional com uma faculdade privada da região para a qualificação dos servidores da casa. O convênio, sem custos para o Legislativo, é com a Faculdades Londrina, que concede descontos especiais para servidores da Câmara e seus dependentes, nos valores de matrículas e mensalidades nos cursos de graduação e de pós-graduação, como especializações e até mestrado.

O convênio foi assinado pelo presidente da Câmara, vereador Luciano Molina Ferreira (PL), que recebeu a visita do professor doutor Zulmar Fachin, que é diretor geral da Sociedade Londrinense de Ensino, mantenedora da Faculdades Londrina. Fachin, é coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Direito, Sociedade e Tecnologias da Escola de Direito das Faculdades Londrina, além de professor na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e também do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Unicesumar. Fachin é membro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas e presidente do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania.

Fachin destacou a importância do convênio, estendendo a ação institucional para a sociedade da região, em particular com a Câmara. Ele lembra que membros da equipe jurídica do legislativo se formaram, fizeram ou estão fazendo especializações na IES.

Para o presidente da Câmara, o convênio é uma oportunidade a mais criada para a qualificação profissional dos servidores da casa. “Conhecimento é nosso maior patrimônio. Apoiar o crescimento de nossos servidores é estratégico para qualificarmos ainda mais os serviços que prestamos à sociedade. Isso permite aos funcionários ampliarem conhecimentos e também permite o avanço nas carreiras profissionais”, assinala.

Molina recebeu o diretor da Faculdades de Londrina acompanhado de alguns dos advogados do Legislativo, como o procurador geral Danylo Acioli; o controlador interno Fábio Yoshida e o presidente da comissão de licitação d Câmara, Anivaldo Rodrigues da Silva Filho.





