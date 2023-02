Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Câmara e sociedade

A nova Mesa Diretora da Câmara de Apucarana, tendo na presidência o vereador Luciano Molina (PL), colocou como uma das suas prioridades estabelecer uma aproximação maior entre o Legislativo e a sociedade. A intenção é ampliar os debates sobre os problemas da comunidade e encontrar caminhos para sua solução, além de promover a inclusão social no Legislativo. Entre as propostas já encaminhadas neste sentido, destaca-se a contratação de intérprete de Libras visando trazer as pessoas com deficiência auditiva para as sessões. O projeto de “Rua Gastronômica” dos vereadores Rodrigo Recife (União Brasil) e Tiago Lima (MDB) também é destaque.

continua após publicidade .

Metas fiscais

A Prefeitura de Arapongas realiza nesta terça-feira, 28, uma audiência pública para a demonstração e avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2022 do Poder Executivo e do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos servidores de Arapongas (IPPASA), apresentação do Relatório de Gestão dos direitos da criança e do adolescente relativo ao 6º bimestre de 2022, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), e demonstração das Políticas Públicas do Plano Municipal de Saúde, relativo ao 6º bimestre de 2022, através da Secretaria de Saúde. Audiência será às 9 horas, na Câmara.

Siga o TNOnline no Google News