O prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, recebeu boas notícias durante sua viagem a Curitiba nesta segunda-feira, onde teve um encontro com representantes do Governo do Paraná. Segundo ele, foram anunciados recursos para obras de recapeamento asfáltico, totalizando R$ 900 mil, sendo 800 mil a fundo perdido e 100 mil de contrapartida do município.

A assinatura do convênio ocorreu na Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, com as presenças (foto) dos deputados Alexandre Curi (PSD), Sandro Alex (PSD) e Artagão Júnior (PSD). Eles foram recebidos pelo atual secretário da Pasta, Fernando Furiatti Sabóia. Obras vão atender Rua Santos Dumont, em frente do Lago Saracura, até ao acesso dos bairros Vila Nova e Vila Velha.

Ao acompanhar ontem o início de funcionamento do Restaurante Popular, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), fez um agradecimento especial aos nove vereadores da sua base na Câmara. Ele citou Rodrigo Lievore “Recife” (União Brasil), Jossuela Pirelli (PROS), Mauro Bertoli (União Brasil), Tiago Cordeiro (MDB), Marcos da Vila Reis (PSD), Luciano Molina (PL), Toninho Garcia (União Brasil), Franciley Godoi “Poim” (PSD) e Luciano Facchiano (PSB). “Sem o apoio destes vereadores, o Restaurante Popular não iria sair do papel. Portanto, apresentamos nossos cumprimentos a essa bancada que tem se posicionado a favor de bons projetos, principalmente os de grande alcance social”, frisou.