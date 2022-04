Da Redação

Beto Preto.com

O médico apucaranense Beto Preto está reforçando sua participação na internet. O ex-secretário de Saúde e ex-prefeito de Apucarana sempre foi ativo nas suas redes sociais e está adiantado visando a campanha eleitoral.

Beto está divulgando nas suas redes seu site pessoal. No endereço eletrônico, o ex-secretário traz sua biografia, um compilado de informações sobre sua vida pública, vídeos e também divulga ações do Governo do Estado, lembrando que o ex-secretário se mantém mais alguns meses como assessor do governador Ratinho Junior.