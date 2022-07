Beto Preto visita lideranças do Vale do Ivaí

Da Redação

Atualização: 23 de julho, 2022, às 20:01

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

fonte: Reprodução

O ex-secretário de Estado da Saúde e pré-candidato a deputado federal Beto Preto, do PSD, cumpriu agenda nesta sexta-feira no Vale do Ivaí