Sempre em Brasília

O deputado federal Beto Preto (PSD), que se licenciou da Câmara para reassumir a Secretaria de Estado da Saúde, a pedido do governador Ratinho Junior (PSD), diz que vai manter sua estrutura e equipe em Brasília para cuidar dos projetos do Paraná, de Apucarana e do Vale do Ivaí. Ele, inclusive, deverá estar constantemente em Brasília atendendo aos interesses da saúde do Estado e, ao mesmo tempo, do Brasil. Ele salienta que o próprio líder do PSD na Câmara, o deputado Antônio Brito, que representa as Santas Casas de todo o Brasil, já lhe pediu para que esteja em Brasília pelo menos a cada semana, se possível, para continuar o trabalho em favor da saúde do Brasil inteiro.

Com secretário em Curitiba

O presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), prefeito Lauro Junior (União Brasil), de Jandaia do Sul, e o vice Emerson Toledo Pires (MDB), prefeito de Cambira, terão um encontro nesta terça-feira, em Curitiba, com o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira. Eles vão entregar ao secretário algumas demandas do Vale do Ivaí na área de segurança pública, conforme propostas levantadas pelos prefeitos na reunião da Amuvi realizada em Borrazópolis, na última sexta-feira. Entre elas, os prefeitos pedem que todos os novos policiais militares que estão sendo treinados na região pela Escola da Polícia Militar do Paraná permaneçam no Vale ao término do curso.





