Da Redação

Beto Preto se destaca como intermediador

O secretário estadual da Saúde e ex-prefeito Beto Preto demonstrou mais uma vez, nesta quarta-feira, em Curitiba, que tem atuado como principal intermediador das demandas de Apucarana junto ao Governo do Estado. Ele está sempre à frente no encaminhamento dos pedidos da administração municipal às secretarias e órgãos do Estado.

Nesta quarta, ele fez questão de acompanhar a entrega de dois caminhões para Apucarana feita pelo governador Ratinho Junior (PSD) em solenidade na Academia do Guatupê.

O veículo foi entregue ao vice-prefeito Paulo Vital (PROS), representando o prefeito Junior da Femac (PSD), que tinha um outro compromisso em Apucarana. Os dois caminhões foram reivindicados por Beto Preto. Veículos serão utilizados em ações ambientais.