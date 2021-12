Da Redação

Em passagem por Apucarana, na quarta-feira (1), onde participou do lançamento do Cartão Futuro e também da abertura do Paraná Cidadão, o secretário de Estado da Saúde, médico Beto Preto, foi muito requisitado, como sempre ocorre, vale frisar, por prefeitos e lideranças da região, a quem Beto sempre separa um tempo para uma conversa direta e olho no olho para tratar de temas da saúde e de interesse regional.

Mas ele não é procurado só por autoridades. O ex-prefeito sempre é recebido com muito carinho pelos apucaranenses. Na passagem pelo Lagoão, onde era realizada a feira de serviços, Beto também reservou um tempo para atender pedidos de estudantes, que queriam garantir uma foto com o secretário. Atendeu a todas prontamente.