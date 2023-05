Da Redação

Neste domingo (21), o deputado federal, e atual Secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, participou da Festa em louvor à Nossa Senhora da Glória, em Novo Itacolomi, acompanhado da esposa Adrianal, Beto Preto foi recebido pelo Polaco da Pá e vereador Márcio (PL).

O secretário almoçou na festa e saboreou a tradicional costela assada. 17ª Festa do Frango e 12ª Festa da Banana de Novo Itacolomi, também realizada em louvor a padroeira do município, reuniu um grande público no final de semana.

Beto Preto aproveitou que estava na região, e representou o Governador do Paraná em Lunardelli, na abertura das festividades do Santuário de Santa Rita de Cássia.

Além de participar da missa, o secretário aproveitou para visitar as obras de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que está em fase de conclusão, ao lado do prefeito Reinaldo Grola e demais representantes do município.

