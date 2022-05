Da Redação

O ex-secretário estadual de Saúde, Beto Preto, informou nesta semana que pretende escrever um livro sobre a experiência que viveu no enfrentamento da Covid-19. A ideia surgiu durante uma entrevista que ele dava ao jornalista Jotapê, no programa da 930 Cultura AM, de Curitiba.

“Enfrentamos grandes desafios ao estruturar a saúde do Paraná. Ninguém no mundo estava plenamente preparado, mas a nossa equipe conseguiu montar o mais eficiente sistema para atender os paranaenses doentes”, disse.

Beto Preto lembrou na entrevista que recebeu o apoio do governador Ratinho Junior (PSD), que entendeu a dimensão da pandemia e a necessidade de fazer tudo para garantir as vidas no Paraná. Beto disse que se orgulha de ter feito todos os investimentos, como os respiradores, buscando pagar o preço justo e evitar superfaturamentos. “Pagamos o menor valor do mercado, menos que os demais estados”, recorda-se.

