Da Redação

O ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto (foto), tem percorrido diversos municípios do Paraná nos últimos dias. Segundo ele, essas visitas têm como objetivo agradecer o empenho dos prefeitos no combate ao coronavírus durante o período em que ele esteve à frente da secretaria. Beto Preto assinala que, com apoio direto do governador Ratinho Junior (PSD), dos prefeitos e secretários municipais de Saúde, foi possível o Paraná avançar bastante na prevenção e combate à Covid-19.

Nos últimos dias, o ex-prefeito de Apucarana, que agora é também pré-candidato a deputado federal nas eleições de outubro, esteve nos municípios de Nova Esperança, Altônia, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Francisco Alves, Iporã, Alto Piquiri e Umuarama. Neste último visitou o Hospital Psiquiátrico Santa Cruz, onde palestrou sobre “o desafio da saúde mental, um dos gargalos do pós-pandemia”.

Apucarana do esporte

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), reforça o convite para que os apucaranenses prestigiem na noite deste sábado (16) a abertura dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s). A competição reunirá em torno de 2.500 atletas e dirigentes e serão utilizadas 14 praças esportivas da cidade. “Na abertura, hoje, a partir das 19 horas, no Ginásio de Esportes Lagoão, o público poderá assistir a um festival de enterradas e acrobacias do basquetebol com o grupo Ginasloucos”, informa o prefeito. Segundo ele, Apucarana estará mais movimentada de hoje até quinta-feira, dia 21, com a presença de atletas e dirigentes esportivos de todo o

