Orgulho de Apucarana

O vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital (PSD), representou o prefeito Junior da Femac (PSD), nesta quinta-feira, na solenidade em que o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, liberou um aparelho para exames de ultrassom e recursos ao Hospital da Providência Materno Infantil. É que Junior da Femac está em viagem com sua família. Paulo Vital disse que toda Apucarana e também a gestão municipal têm orgulho da atuação de Beto Preto à frente da Secretaria da Saúde. “O Beto tem um cuidado especial com o Hospital da Providência, que atende a cidade e toda a região. Sem dúvida, ele é o maior apoiador da instituição, garantindo recursos e conquistas, como a radioterapia e a nova estrutura do Materno Infantil”, comentou Paulo Vital.

Trabalho em equipe

O vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD), presidente da Câmara, destacou no Hospital da Providência Materno Infantil o apoio de Beto Preto à instituição e também o que considera trabalho em equipe para as conquistas recentes da Saúde em Apucarana. “Ninguém chega a lugar algum sozinho. Aqui temos grandes equipes de profissionais, pessoas que trabalham com amor e carinho. Fazem um trabalho que nos dá orgulho”, afirmou Poim. O secretário municipal de Saúde, Emidio Bachiega, também destacou o trabalho de Beto Preto. “Esse é um momento de gratidão. Saúde se faz com muito trabalho e parceria”, disse, citando a parceria da Prefeitura com o hospital, governo e Cisvir.

