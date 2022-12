Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito, Beto Preto (foto), do PSD, vai representar o governador Ratinho Junior (PSD) na solenidade de posse do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acontece no dia 1º de janeiro, em Brasília. A indicação de Beto Preto foi feita pelo próprio governador, que na campanha eleitoral apoiou a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas no segundo turno.

continua após publicidade .

A indicação seria pelo fato de Beto Preto ter bom relacionamento com a cúpula petista desde quando foi candidato a prefeito de Apucarana pelo PT, em 2012, tendo sido eleito para o primeiro mandato. No dia 1º pela manhã, Beto Preto participa em Curitiba da posse de Ratinho Junior no governo do Estado e segue para Brasília para a posse de Lula marcada para as 15 horas.





Siga o TNOnline no Google News