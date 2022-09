Da Redação

No sábado (24) o candidato a deputado federal pelo PSD, o ex-secretário de Saúde do Paraná e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, esteve em campanha nas cidades de Lunardelli, Jardim Alegre e Ivaiporã, onde tem apoio de lideranças políticas, empresariais e profissionais da área da saúde.

Nas reuniões, ele agradeceu a acolhida às lideranças e aos moradores dos municípios pelo apoio que tem recebido. “Uma festa bonita com várias pessoas e lideranças, demonstrando que estamos com ex-prefeitos, vereadores e ex-vereadores nos ajudando, fazendo o movimento e levando nossa mensagem. Sou candidato, a pedido do governador Ratinho Junior, e temos uma missão a cumprir na Saúde do Paraná, lá em Brasília”.

Ele também agradeceu aos profissionais de saúde e população do Vale do Ivaí que apoiou nas medidas de combate à covid-19. “Sou um homem agradecido, a população que nos ouviu quando eu estava entrando nas casas das pessoas pela tv e pelo rádio falando da pandemia. Sou agradecido agora, pois tenho recebido muito apoio dos paranaenses, e hoje aqui nesses municípios foi mais uma mostra de que estamos no caminho certo pela defesa da saúde pública”.

Durante a passagem por Jardim Alegre, a secretária municipal de Saúde, Silvia Bovo Tsechuk destacou o trabalho do candidato a deputado federal. “Foi um grande trabalho desenvolvido como secretário de estado. O Beto foi fundamental tanto na pandemia, como para que pudéssemos otimizar recursos para habilitação do Programa Opera Paraná em Jardim Alegre, que tem possibilitado que o Hospital Municipal possa realizar cirurgias para nossa população e também da região”.





