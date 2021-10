Da Redação

Beto Preto e Governador cumprem agenda na região

O Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, cumpre agenda nesta quarta-feira (20), em Londrina, onde destaca a importância da regionalização da Saúde no desenvolvimento do Planejamento Regional Integrado (PRI).

Já nesta quinta-feira (21), o secretário acompanha o Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, em Maringá, depois visitam uma empresa em Mandaguari.

Ainda na quinta, Beto Preto acompanha o Governador na entrega de 50 novas casas populares a famílias de Marumbi, na região do Vale do Ivaí. O projeto recebeu R$ 3,2 milhões de investimento do Governo do Estado, oriundos de um financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), utilizados para subsidiar integralmente o custo dos imóveis ao público beneficiado.

Na sexta, Beto Preto e o Governador vão estar em Foz do Iguaçu.

Secretário reforça importância de levar a saúde para mais perto das pessoas durante encontro do PRI

A importância da regionalização da Saúde no desenvolvimento do Planejamento Regional Integrado (PRI) foi destacada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, em Maringá, com as Regionais de Saúde da abrangência da Macrorregião Noroeste, na terça-feira (19).

“O grande projeto deste Governo é regionalizar, levar a saúde para mais perto das pessoas, valorizar o Sistema Único de Saúde – SUS, visando o benefício da sociedade, que é usuária do serviço. Agora é o momento de revisarmos este trabalho iniciado em 2019, com as prioridades que foram colocadas e ponderarmos a importância de cada uma delas, considerando a nossa realidade atual”, disse.

Desde esta segunda-feira (18), as equipes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Conselho de Secretarias Municipais da Saúde do Paraná (Cosems/PR), e municípios de abrangência da Macrorregião Noroeste, estão voltados para a discussão e articulação de ações da Rede de Atenção à Saúde para elaboração de Planos Regionais e Macrorregionais, a partir da construção do PRI.

O secretário destacou pontos importantes que devem ser incluídos na elaboração destes documentos. “Temos algumas questões que são indispensáveis do ponto de vista da Saúde pública, principalmente após a pandemia da Covid-19, como por exemplo a retomada dos procedimentos cirúrgicos eletivos, o cuidado com a Atenção Primária, o que faremos com os sequelados desta doença e como expandiremos o atendimento da saúde mental dessas pessoas”.

Ainda durante a reunião, houve a apresentação dos índices de adesão por parte dos municípios nos mais diversos pontos de atenção da Saúde, com destaque para as ações voltadas ao combate da Covid-19 em todo o Estado. As considerações incluem a diminuição na procura por vacinas já elencadas no Plano Nacional de Imunizações (PNI) e exames comuns do SUS, considerando a preocupação da população voltada somente para o coronavírus.

“Temos que caminhar entre esses desafios que nos foram colocados neste período de pandemia e retomar a construção deste documento que norteia as ações de maneira regionalizada, baseado na necessidade individual e coletiva de cada região. Precisamos criar condições para debater esse planejamento ascendente e avançarmos de maneira objetiva e resolutiva, visando o bem comum da sociedade”, afirmou Beto Preto.