O deputado federal Beto Preto (PSD) está nos Estados Unidos participando de uma missão oficial de saúde composta por oito deputados e três senadores. Os parlamentares estão conhecendo novas tecnologias na área médica e funcionamento das estruturas hospitalares onde terão a a oportunidade de ver na prática iniciativas que se tornaram prioridade no Brasil e que estão sendo trabalhadas e aprimoradas no exterior – como telessaúde, parcerias público-privadas, pesquisa e inovação em saúde, atenção primária e cuidados continuados e estratégia de programas de vacinação. Ontem, a comitiva esteve no Hospital Johns Hopkins University (JHU), um centro de ensino de Graduação e Pós-graduação privado, em Baltimore, considerado um dos mais prestigiosos do mundo. “Participamos de um produtivo debate com palestrantes do renomado Johns Hopkins Hospital, no primeiro marco da missão internacional parlamentar organizada pela Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp)”, registrou o deputado, que é médico, em suas redes sociais.

Momento histórico

Em ato bastante concorrido, o prefeito Junior da Femac (PSD) sancionou nesta segunda-feira as leis 17/23 e 15/23, que tratam do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo e Inovação, e do Programa Sandbox (regras de funcionamento do ambiente regulatório experimental. Participaram empresários, estudantes, vereadores, diretores da UTFPR e da Unespar, Governança do Conecta Apucarana e praticamente todos os secretários municipais. Para o prefeito este é um momento histórico. “Estamos criando um ambiente mais apropriado e favorável, visando a criação de produtos e serviços com base tecnológica, e com aporte de recursos financeiros”, comemorou Junior da Femac.

Incentivo ao café

Defensor da cafeicultura como ferramenta de geração de renda no campo, o prefeito Junior da Femac recebeu ontem representantes do Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e Câmara Setorial do Café para discutir novas formas de promover a cultura. A prefeitura já é referência na região com programa que produz e subsidia mudas para os produtores e quer avançar no setor. O prefeito destaca que Apucarana é uma das poucas cidades de médio e grande porte em que, em termos de Valor Bruto da Produção (VBP), a cultura cafeeira ainda é relevante.





Luto em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio do prefeito Sérgio Onofre (PSC) e vice Jair Milani (União Brasil), emitiu nota de pesar pela morte do servidor Oswaldecy Buzatto, de 75 anos. O engenheiro civil ocupava o cargo de diretor de Desenvolvimento na Secretaria Municipal de Obras. Buzatto teve sua primeira admissão na Prefeitura em 1984. De lá para cá, ocupou em várias ocasiões interinamente o cargo de secretário de Obras. Ele havia se aposentado em 2017 e, no mesmo ano, retomou as atividades em cargo de comissão. “Foi um grande professor, conhecia o município na palma da mão. Contribuiu incansavelmente com o município”, diz a nota.





AMP empossa diretoria

Nesta quarta-feira, às 9 horas, em Curitiba, será empossada a nova diretoria da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), que tem como presidente o prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar dos Santos (PTB), como primeiro vice-presidente o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), e como tesoureiro o prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB). Do Vale do Ivaí também integram a diretoria os prefeitos de Apucarana, Junior da Femac (PSD), como presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico dos Municípios, e de Lunardelli, Reinaldo Grolla (PSD), como membro do Conselho de Turismo. Posse será no teatro da Universidade Positivo.