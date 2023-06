Da Redação

Padre Paulinho Amaral e Beto Preto (centro) com Wanderley, Deca e Sanchez

O secretário estadual da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto (PSD), aproveitou o feriado de Corpus Christi para visitar algumas lideranças políticas e amigos que tem na região. Beto Preto esteve por exemplo em Colorado, onde se encontrou com o padre Paulinho Amaral, que atende na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Padre Paulinho atuou por muitos anos em paróquias de Apucarana, sendo amigo de longa data do ex-prefeito Beto Preto. Ele, inclusive, foi quem batizou os filhos de Beto Preto, os gêmeos Pedro e Cecília, na Capela da Fazenda Ubatuba, em 2012. Ainda em Colorado, Beto Preto teve encontro com o vereador Vanderlei Raimundo de Souza (PSD), o Deka, e com diretores do Hospital Santa Clara, Santos Sanchez Gallego e Wanderley Cavalheiro, com os quais tratou de liberação de recursos para a instituição. (Na foto: Padre Paulinho Amaral e Beto Preto (centro) com Wanderley, Deca e Sanchez).

Um fruto de Apucarana

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), juntamente com toda sua família, participou da missa de Corpus Christi celebrada nesta quinta-feira no ginásio de esportes Lagoão pelo bispo Dom Marcelo Antonio da Silva, bem como acompanhou toda procissão até as escadarias da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Além de participar das celebrações como cristão, Junior da Femac considerou importante prestigiar a visita de um bispo que é nascido e viveu toda sua infância em Apucarana. Segundo ele, Apucarana é uma cidade que dá muitos frutos em todas as áreas e agora acolhe esse bispo que é mais um fruto que nasceu de uma vocação religiosa no município.

Torcendo por Hauly

O grupo político do prefeito de Sabáudia, Moisés Ribeiro (PP), passou o dia ontem acompanhando o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre de quem seria a vaga na Câmara Federal deixada pelo deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos), ou seja, do suplente do partido Luiz Carlos Hauly ou do pastor Itamar Paim (PL). A torcida era para Hauly, um dos quatro candidatos a deputado federal apoiados pelo grupo em 2022. Os demais foram Ricardo Barros (PP), Luísa Canziani (PSD) e Beto Preto (PSD). Segundo o ex-prefeito Almir Batista dos Santos (PTB), Hauly foi um braço direito de Sabáudia por sete mandatos, sempre viabilizando recursos federais para o município.

Volta às atividades

Depois do feriadão prolongado deste final de semana, em função da celebração de Corpus Christi na quinta-feira, a Câmara de Vereadores de Apucarana retoma suas atividades normais nesta segunda-feira. As portas do Legislativo estarão abertas durante todo o dia para atendimento ao público, assim como gabinetes dos vereadores. Às 16 horas será realizada a sessão ordinária. Constam da pauta de votação quatro projetos de lei e três requerimentos. Apenas um projeto será votado em segundo turno e os demais em primeira discussão. O presidente da Câmara, Luciano Molina (PL), convoca a comunidade para participar presencialmente da sessão ou acompanhar pelo Youtube e Facebook

Verba para São João

A prefeita de São João do Ivaí, Carla Emerenciano (União Brasil), recebeu em seu gabinete, nesta semana, representantes do Partido dos Trabalhadores (PT) do município, entre eles, o ex-vereador Paulo Henrique e o advogado Alikan Zanotti. Na oportunidade, eles anunciaram a liberação de uma verba no valor de R$ 100 mil para São João do Ivaí viabilizada pela deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. O recurso, que é proveniente do Ministério da Fazenda, é destinado a obras de infraestrutura. A prefeita observou que há vários projetos de infraestrutura já prontos em São João do Ivaí e esse recurso será investido em algum desses projetos.