Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto atende 80 prefeitos do PR

O deputado federal Beto Preto (PSD) retornou ontem à noite de Brasília, depois de quinze dias de trabalho parlamentar em seu gabinete e no plenário da Câmara Federal. Ele diz que esses primeiros dias como deputado foram bastante positivos, tendo feito contatos com ministros, parlamentares e recebido a visita de 80 prefeitos, além de vereadores e outras lideranças do Paraná. “Posso dizer que esse início de mandato foi fantástico”, disse Beto Preto, que após chegar a Curitiba seguiu de carro a Apucarana. No caminho ele fez uma parada em Castro, onde foi recebido (foto) pelo deputado estadual Moacyr Fadel, pelo prefeito Álvaro Telles, pela secretária de Saúde, Maria Lídia, e pelo vereador Professor Jhonatan, além de outras lideranças. Beto Preto parou para agradecer os mais de 4 mil votos que recebeu em Castro, sendo o mais votado no município. “Tenho como missão continuar girando o Paraná”, disse.

continua após publicidade .

Na ecologia

O deputado Arilson Chiorato (PT), de Apucarana, assumiu a presidência da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) no biênio 2023-2024. Compete à Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais, manifestar-se sobre proposições que interfiram no meio ambiente, que disponham sobre a conservação da natureza, que busquem evitar a depredação dos recursos naturais e que tratem da proteção aos animais. “É um privilégio assumir essa comissão tão importante, em especial, nos dias atuais, que vemos, mais do nunca, a necessidade de tomar decisões pautadas no respeito ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, na proteção animal”, diz.

Homenagem a ex-vereadora

Durante a sessão desta segunda-feira (13), a Câmara de Faxinal fez a entrega do título de Cidadã Honorária do Município à ex-vereadora Maria Elaídes Sandri, 79 anos, antiga militante do MDB. A lei, aprovada em 2022, foi de iniciativa do vereador Suéder Martins (MDB), atual presidente do Legislativo, avalizada também pelos vereadores Adelaide Conceição Oscar Sadzinski (União Brasil), Carlinhos Vila (MDB), Fátima Portela (MDB), Osias Marcelino de Souza (União Brasil) e Paulinho Portela (União Brasil). Maria Elaídes, que se filiou ao MDB em 1981 a convite do ex-prefeito José Carlos Bastiani, foi vereadora por dois mandatos (1989/1992 e 1992/1993).

Siga o TNOnline no Google News