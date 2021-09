Da Redação

Beto Preto acompanha evento de cidades inteligentes

O secretário de Saúde do Paraná, e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, acompanhou o vice-governador Darci Piana nesta segunda-feira (27) em Londrina, durante o lançamento do programa Conecta – transformação digital em favor do setor produtivo, que contou ainda com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.

continua após publicidade .

O projeto vai mapear de forma inteligente a rua Sergipe, com os estabelecimentos comerciais da localidade, no proposta de inovação e implantação de cidades inteligentes.

“Cada vez mais temos que usar a tecnologia para fomentar o desenvolvimento. Londrina é uma cidade que tem um potencial enorme, assim como tantas outras do Estado, e por isso mesmo, nessa perspectiva de um aprimoramento das ferramentas, acompanho o vice-governador Darci Piana neste lançamento. Como ex-prefeito, e gestor público da saúde do Paraná, e quem pensa também a integração da administração com o viés das multiplataformas, vejo que este programa tem muito potencial”, afirmou Beto Preto.

continua após publicidade .

O projeto é da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria com a prefeitura de Londrina e o Parque Tecnológico Itaipu.