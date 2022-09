Da Redação

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, está totalmente engajado na campanha dos candidatos apucaranenses do seu partido PSD, ligados à sua gestão e ao governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), candidato à reeleição ao Palácio Iguaçu. Nas conversas em reuniões, visitas em empresas e nas caminhadas pelos bairros, Junior tem insistido com todos sobre o momento histórico de Apucarana. “Cidades do mesmo porte que Apucarana e algumas até de menor porte têm seus deputados em Brasília e Curitiba. Agora chegou a vez de Apucarana ter Beto Preto na Câmara Federal e Paulo Vital (foto) na Assembleia Legislativa”, defende Junior, ressaltando a boa avaliação das gestões de Beto Preto e da sua, na Prefeitura de Apucarana.

Apoios da prefeita

A prefeita de São João do Ivaí, Carla Emerenciano (União Brasil), revelou publicamente ontem quais são os candidatos que ela está apoiando para deputado nas eleições deste ano. Para deputado federal ela mantém seu apoio para os candidatos à reeleição Ricardo Barros (Progressistas), Felipe Francischini (União Brasil) e Giacobo (Republicanos). E para a Assembleia Legislativa do Paraná a prefeita trabalha em favor da reeleição de Artagão Junior (PSD). A prefeita justifica que está apoiando quem tem viabilizado recursos para o município e não aqueles que aparecem na cidade somente de quatro em quatro anos. Ela observa que só o deputado estadual Artagão Junior já liberou R$ 13 milhões para obras e benfeitorias.

Liminar contra Requião

A juíza auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Graciene Lemos, concedeu liminar determinando que a campanha do candidato ao governo Roberto Requião (PT) deixe de veicular propaganda em que acusa o governo Ratinho Júnior (PSD) de ter repassado R$ 20 milhões em recursos públicos de verbas para publicidade a veículos de comunicação da família do governador e candidato à reeleição. A decisão atende pedido da campanha de Ratinho Jr, que apontou “propagação de conteúdo difamatório, gravemente descontextualizado, degradante e ridicularizante veiculado em horário de propaganda eleitoral gratuita”.