Da Redação

Bazana pede apoio de Beto Preto para Apaes

Em recente reunião na Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PV) tratou de diversos assuntos relacionados ao aumento de procedimentos e recursos destinados às Apaes do Paraná. Ele esteve acompanhado do vice-presidente da Federação das entidades do Estado, Werther Fontes. No encontro com Silvio Sanches, chefe de Gabinete do secretário Beto Preto, o deputado discutiu os repasses do SUS para os serviços prestados pelas entidades e defendeu uma mudança na resolução do Ministério da Saúde (MS) que regula os pagamentos.

Sua preocupação é quanto à exigência de Terapeuta Ocupacional, profissional em falta no mercado, principalmente em pequenas cidades. Beto Preto, que cumpria compromisso no interior do Estado, deverá marcar audiência com o ministro Marcelo Queiroga para discutir o assunto.