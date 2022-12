Da Redação

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana, de Arapongas, foi diplomado Primeiro Suplente pelo PSD na Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira.

A expectativa é para que algum deputado eleito pelo partido assuma algum cargo no novo Governo Ratinho Junior e Bazana continue com uma cadeira na Alep.

Nos próximos dias, a nova equipe de Ratinho Júnior deve ser anunciada e Arapongas deve continuar com um representante no Estado. Bazana, nas eleições deste ano, recebeu 30.930 votos.

Beto Preto é diplomado deputado federal

O ex-prefeito de Apucarana e secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, foi diplomado na noite desta segunda-feira (19) deputado federal durante cerimônia em Curitiba. A solenidade foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e ocorreu no Teatro Positivo, na capital. Com a diplomação, os eleitos se habilitam para o exercício do mandato.

Eleito deputado federal com 206.898 votos, Beto Preto foi o candidato do PSD mais votado do País e o 40º com maior votação entre todos os 513 novos parlamentares escolhidos no dia 2 de outubro nos 26 estados e o Distrito Federal.

