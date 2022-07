Da Redação

Deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD)

Terapia Ocupacional

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD) esteve nesta segunda-feira com o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, tratando de pautas relevantes para a educação especial. Entre as proposições, Bazana sugeriu a criação de cursos nas universidades estaduais do Paraná para a formação de profissionais na área de Terapia Ocupacional, para atendimento à pessoa com deficiência. Ele também sugeriu que as universidades estaduais façam levantamento do número de pessoas com deficiência no Paraná, para que o governo possa trabalhar na criação de políticas públicas voltadas a esta população.

Voto de Roberto Carlos

Em quem os famosos irão votar nas eleições presidenciais que acontecerão no mês de outubro é um dos assuntos que mais causa curiosidade em alguns brasileiros. Após Anitta declarar apoio ao ex-presidente Lula (PT), surgiram rumores de que Jair Bolsonaro (PL) teria entrado em contato com Roberto Carlos. O jornal O Globo entrou em contato com o cantor para averiguar a situação. Conforme o jornal, Roberto Carlos vai manter a sua tradição e não vai revelar em quem votará nas eleições deste ano. Ele negou, ainda, que tenha sido procurado pelo atual presidente para declarar seu apoio na reeleição. “Essa história de dizer que alguém entrou em contato comigo é mentira”, disse.

