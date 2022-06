Da Redação

Beto Preto e o deputado estadual araponguense Pedro Paulo Bazana

O deputado estadual araponguense Pedro Paulo Bazana (PSD) participou nesta sexta-feira, em Apucarana, do ato de entrega de Kits Educatron para escolas estaduais da região, juntamente com o assessor especial de gabinete do governador Ratinho Junior, Beto Preto, e o secretário-chefe da Casa Civil João Carlos Ortega.

Na região, Bazana fez indicações do equipamento para colégios estaduais dos municípios de Arapongas, Apucarana e Jandaia do Sul. O parlamentar enalteceu os investimentos que Ratinho Junior tem feito na educação do Paraná como um todo ao longo do seu mandato. No caso dos Kits Educatron, os equipamentos já chegaram a todas as escolas neste primeiro semestre.

Ataque cibernético

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) informou na sexta-feira (10) que seu gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná sofreu um ataque cibernético através da rede. Os dados foram roubados e um arquivo de texto foi deixado pelos invasores solicitando um valor para que os documentos fossem devolvidos. O parlamentar registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil para apurar os fatos e descobrir a origem do ataque. “Estamos sendo extorquidos através deste ataque de sequestro virtual, mas não vamos ceder. Quero que saibam que isso não vai interromper nosso trabalho de forma alguma”, afirmou o deputado, manifestando sua confiança de que o golpe será desvendado.