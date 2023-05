Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Auxílio alimentação

A Câmara de Godoy Moreira aprovou, em primeira votação, projeto de lei enviado pelo prefeito Primis de Oliveira (PSD), que prevê a implantação de um cartão-alimentação no valor de R$ 200 para os servidores municipais. A chegada da proposta ao Legislativo foi comemorada pelo funcionalismo e também por vereadores, que vinham reivindicando o pagamento desse auxílio. Primis de Oliveira afirma que a medida vai ajudar também o comércio. São 220 servidores beneficiados, com impacto mensal de cerca de R$ 45 mil. Eles irão receber um cartão e poderão utilizá-lo diretamente nas lojas.

continua após publicidade .

Força das câmaras

Uma nova sistemática adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) reforçou a importância das câmaras de vereadores como órgãos julgadores das contas dos prefeitos. Segundo o conselheiro Fernando Guimarães, presidente do TCE-PR, o Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo (ProGov) dá maior peso ao papel constitucional cumprido pelos legislativos. “Estamos chamando os vereadores a desempenharem seu real papel, pois, a partir de agora, praticamente todo o processo será julgado no âmbito das câmaras municipais. Eventuais recursos, por exemplo, deverão ser formulados junto a elas e não mais ao Tribunal de Contas. Isso dará maior celeridade na apreciação das prestações de contas dos prefeitos”, explicou Guimarães.

Siga o TNOnline no Google News