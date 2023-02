Da Redação

Foram eleitos 54 parlamentares para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

Trabalhos na Assembleia

A Assembleia Legislativa do Paraná retoma os trabalhos em Plenário nesta segunda-feira (6), no horário regimental, às 14h30, quando o presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSD), fará a instalação da primeira Sessão Legislativa da 20ª Legislatura. Na ocasião, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) fará a apresentação, aos 54 deputados, da mensagem e do plano de governo do Poder Executivo, expondo a situação econômica e administrativa do Estado, em cumprimento ao que determina o artigo 87, inciso X, da Constituição do Estado do Paraná. Esta sessão ainda não contará com uma Ordem do Dia de discussão e votação de matérias.

Leite assume PSDB

O futuro do PSDB dependerá de sua capacidade de apresentar à população uma agenda própria, sem ficar refém da estratégia de se apresentar como a alternativa para os eleitores que não gostam nem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nem do ex-presidente Jair Bolsonaro. A avaliação é do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, que assumiu nesta quinta-feira a presidência nacional do partido. O encolhimento do PSDB, na visão do tucano, é a “oportunidade” para uma reflexão interna sobre os rumos a tomar.

