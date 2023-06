Da Redação

Arapongas ficou em terceiro lugar no prêmio "Cidades Sustentáveis"

Arapongas, na categoria município com 101 mil a 500 mil habitantes, e Ivaiporã, na categoria até 100 mil habitantes, ficaram em terceiro lugar no “Prêmio Cidades Sustentáveis”, realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis. Arapongas concorreu com o projeto “Água Limpa – de revitalização de nascentes” e Ivaiporã com o programa “Cultivando Água Limpa”. A premiação ocorreu na última sexta-feira, no Museu de Arte de São Paulo, com a presença de membros do Sistema ONU Brasil. Arapongas foi representada pelo secretário de Meio Ambiente, Renan Rodrigues Manoel, e Ivaiporã pelo prefeito Carlos Gil (PSD), pela secretária de Meio Ambiente, Denise Kusminski, e pela vereadora Gertrudes Bernardy (MDB).



Empresário candidato

A comunidade de Califórnia terá como candidato a prefeito nas eleições do ano que um nome novo, que não tem qualquer ligação com os grupos políticos que vêm comandando o município há muitos anos. Trata-se do jovem Hugo Henrique Bernardo, empresário do Grupo Panda de Supermercados, Papelaria Liberal, Davi Auto Peças e Lotérica Califórnia. Hugo Henrique é filiado ao PP e está sendo lançado para disputar a Prefeitura por um movimento popular na cidade que defende um nome novo, mas que já tem grande experiência como administrador de empresas e um vasto serviço prestado junto à população em vários setores, em especial no esporte.

