Apucarana receberá mais 2 prêmios por excelência em gestão

Na noite desta quarta-feira (24), a Prefeitura de Apucarana irá receber mais dois prêmios por excelência em gestão pública municipal. Trata-se da 9ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná (2021), promovido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep).

Apucarana venceu com o programa “CRAS Itinerante” – Cidadania para Todos, da Secretaria Municipal de Assistência Social. E também com o programa “Apucarana mais Verde”, uma política pública com forte atuação em relação aos resíduos sólidos, implementada via Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A solenidade será hoje por videoconferência, a partir de Curitiba para todo o Estado, conforme informou a organização.

Programas premiados

Os resultados do prêmio haviam sido anunciados no final de outubro, e agora acontece a solenidade oficial de premiação. Inscreveram-se no Prêmio Gestor Público Paraná-2021 em torno de 170 programas de dezenas de municípios. E, ao final da avaliação pela comissão julgadora, as melhores iniciativas serão premiadas. O prefeito Junior da Femac comemora o reconhecimento de mais duas boas iniciativas de Apucarana. Ele lembra que essa não é a primeira vez que as ações de Apucarana têm o reconhecimento no Prêmio Gestor Público Paraná. “Já tivemos outros programas como Terra Forte (agricultura), Biblioteca Itinerante (educação), Implantodontia (Saúde) e a Economia Solidária (Secretaria da Mulher) reconhecidos e premiados”.