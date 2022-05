Da Redação

O setor de serviços cresceu 6,7% no Paraná, no primeiro trimestre de 2022, de acordo com o IBGE. E o setor turístico registrou crescimento de 30,8%. Conforme o prefeito Junior da Femac (foto), os dados, comparados ao momento do começo da vacinação contra a Covid-19, apontam uma retomada consistente do setor que engloba atividades turísticas, restaurantes, academias, hotéis, produção de eventos, instituições de ensino e transportes.

“Estas estatísticas são importantes. Em Apucarana investimentos em roteiros turísticos, em parques e em eventos artísticos e de ecoturismo movimentam toda a rede de serviços e de turismo. São restaurantes, bares, feiras, hotéis e, enfim, uma grande rede que gera emprego e renda”, avalia Junior, assinalando que “os números do IBGE mostram que Apucarana está no caminho certo”.





