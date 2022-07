Da Redação

Trata-se dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s), na sua 61ª edição

O prefeito Junior da Femac (PSD) está eufórico com mais uma competição de âmbito estadual, que Apucarana irá sediar a partir deste sábado, dia 16. Trata-se dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s), na sua 61ª edição. A competição reunirá em torno de 2.500 atletas e dirigentes e serão utilizadas 14 praças esportivas da cidade. “Na abertura, prevista para sábado, às 19 horas, no Lagoão, o público poderá assistir um festival de enterradas e acrobacias do grupo Ginasloucos”, informa o prefeito, reforçando o convite aos apucaranenses para prestigiarem o evento. “A cidade estará mais movimentada até o dia 21 de julho, com atletas e dirigentes de todo o Paraná”, acrescenta Junior da Femac.

Curso para vereadoras

A partir desta terça-feira, as vereadoras paranaenses têm um encontro marcado com a Escola do Legislativo e a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná. É o 1º evento de Aperfeiçoamento para Vereadoras Paranaenses, que será realizado no Auditório Legislativo da Assembleia até a quinta-feira. De acordo com a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, Alessandra Abraão, durante a realização do 3º Encontro das Procuradorias da Mulher do Estado do Paraná foi aplicado um questionário para vereadoras e procuradoras sobre os assuntos mais relevantes e de interesse delas. A partir deste questionário foi organizado este evento.

