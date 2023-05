Da Redação

Aplicativo da Câmara

A Câmara de Apucarana agora tem um aplicativo de celular. Disponível nas versões Android e o IOS, o app SPL-Câmara traz informações sobre os vereadores do município e projetos de lei em tramitação. A população também pode acompanhar na palma da mão as sessões ao vivo. “Esse aplicativo é absolutamente importante e oportuno. Importante porque amplia os canais para o controle social do que acontece na Câmara e oportuno porque chega num momento em que estamos envidando todos os esforços para ampliar e fortalecer os canais de contato com os mais variados segmentos e grupos de nossa sociedade”, diz o presidente da Câmara, vereador Luciano Molina (PL).

Sem choro nem vela

A Câmara de Arapongas realizou na última segunda-feira (22) a primeira sessão ordinária sem a presença dos agora ex-vereadores Rubens Franzin Manoel (União Brasil), o Rubão, e Paulo César de Araújo (União Brasil), o Pastor do Mercado. Os dois perderam os mandatos após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar a chapa registrada pelo DEM, atual União Brasil, nas eleições municipais de 2020 por entender que houve fraude na cota de gênero. Rubão e Pastor do Mercado assistiram, inclusive, a sessão das galerias. Alguns vereadores chegaram a ficar emocionados ao sair em defesa dos colegas cassados. No entanto, a decisão do TSE está sacramentada e a retotalização dos votos vai ocorrer hoje, às 13h30, na Justiça Eleitoral de Arapongas.

