Apelo pela vacinação

O vereador Mauro Bertoli (União Brasil), líder do prefeito na Câmara de Apucarana, fez na sessão ordinária de ontem um apelo para que os pais levem suas crianças para serem vacinadas contra a poliomielite. Segundo ele, há vacinas de sobra nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, porém a procura tem sido baixa apesar das campanhas realizadas pelos governos municipal, estadual e federal. “Muitos pais não estão levando a sério esta doença”, disse Bertoli, preocupado com a possibilidade de a paralisia infantil voltar a atacar em todo o País, após ter sido erradicada pela vacina. Na condição de vice, Bertoli assumiu a presidência da Câmara no final da sessão, porque o presidente Poim teve que se ausentar antes.

Assembleia tem novo deputado

O suplente Natan Sperafico (PP) assinou, durante a sessão plenária desta segunda-feira, o termo de posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná (foto). Ele ocupa a vaga aberta por Maria Victoria (PP), que pediu licença do parlamento por 120 dias. Natan Sperafico, que tem sua base eleitoral em Toledo, no Oeste do Estado, é o atual terceiro suplente da coligação PP/PTB/DEM/PSDB/PSB. Os dois primeiros suplentes, Evandro Junior e Pier Petruziello, declinaram da possibilidade de assumirem a cadeira. Natan Sperafico recebeu 28.858 votos nas eleições de 2018. O agora deputado tem 32 anos e é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 2014. Ele é filho do ex-deputado federal e ex-secretário-chefe da Casa Civil, Dilceu Sperafico.

