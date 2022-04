Da Redação

Aniversário da cidade: Inaugurações em Rio Bom

O prefeito de Rio Bom, Moises Andrade (PSD), vai aproveitar as comemorações do aniversário da cidade para entregar uma série de obras importantes. A solenidade acontece no feriado municipal, nesta quinta, em frente à UBS Central, que foi totalmente reformada. Na lista de inaugurações tem melhorias em CMEI, colégio, CRAS e no próprio Paço Municipal, além da entrega do Teatro Municipal e da primeira etapa da pavimentação da estrada Rio Bom/Apucarana, um marco na história da cidade, que reivindicava essa melhoria há décadas.

Em ritmo acelerado

Com mais de trinta obras em andamento, e outras em fase final de licitação, o prefeito Junior da Femac vem acelerando o ritmo de trabalho neste período pós-pandemia. “Temos vários trechos de pavimentação asfáltica em execução, como por exemplo, a da Vila Rural Nova Ucrânia, e outros para iniciar, como os da região dos Jardins Menegazzo e Europa; obras na saúde, como as novas UBS´s do Adriano Correia e do Jardim Primavera; e ainda o início da instalação de mais 4.105 pontos de luminárias de LED, na terceira etapa da modernização da iluminação pública de Apucarana, com investimento de quase R$ 7 milhões, entre outras obras”, relata o prefeito Junior da Femac.