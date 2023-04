Da Redação

Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) vão se reunir nesta sexta-feira em Borrazópolis, O encontro será a partir das 14 horas no espaço denominado Salão das Acácias, localizado no Jardim Pérola. Segundo o presidente da Amuvi (foto), prefeito Lauro Junior (União Brasil), de Jandaia do Sul, entre os assuntos da pauta destaca-se a segurança nas escolas de toda a região. Para tanto estarão presentes representantes da Polícia Militar e dos núcleos regionais de Educação de Apucarana e Ivaiporã. Também serão discutidas a construção da sede extensiva da Amuvi em Borrazópolis, no imóvel cedido pelo prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), a criação de câmaras técnicas nas áreas de educação e turismo, entre outras, e será apresentado orçamento para contratação de serviços de engenharia e arquitetura para os municípios.

Beto Preto com Ratinho Jr.

O deputado federal Beto Preto (PSD) acompanhou nesta quinta-feira o governador Ratinho Junior (PSD) em diversos atos oficiais do governo do Paraná. Um desses atos foi a inauguração do novo Pronto Socorro do Hospital Regional São Sebastião, da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba. A unidade hospitalar é referência para o município e a região que abriga cerca de 275 mil pessoas. O pronto-socorro vai ajudar a minimizar a busca por assistência em Curitiba, em consonância com a política de regionalização do atendimento à saúde. À noite, Beto Preto participou em Londrina da sessão especial da Assembleia Legislativa, na ExpoLondrina,

‘Confiem em nós’

O prefeito de Califórnia, Paulinho Moisés (União Brasil), fez um pronunciamento ontem sobre segurança nas escolas. Em vídeo, o prefeito também esclarece as medidas tomadas a respeito de um monitor flagrado maltratando um aluno. O caso gerou grande repercussão e críticas na cidade. Paulinho destacou que um processo administrativo está em andamento, o envolvido foi afastado de suas funções e a Polícia Civil foi acionada pela própria prefeitura“Somos obrigados a seguir a lei”, ressaltou. Sobre a segurança nas escolas, ele comentou que as unidades já contam com câmeras e portões eletrônicos e novas medidas estão sendo avaliadas. “Peço que confiem em nós”, disse.

Dalton pede segurança

A segurança nas escolas de Borrazópolis foi a principal pauta da agenda do prefeito Dalton Moreira (PDT) nesta semana em Curitiba. O prefeito esteve por dois dias na Capital, onde foi recebido na Secretaria de Estado da Educação (Seed). Dalton foi pedir mais segurança nas escolas estaduais do município.A agenda também foi proveitosa em recursos. Após passar pelo escritório regional do deputado federal Sergio Souza (MDB), o prefeito anunciou quase R$ 400 mil em recursos de emenda parlamentar, dos quais cerca de R$ 200 mil serão destinados na segurança de escolas e CMEIs. “Serão R$ 50 mil de investimento para cada unidade para garantir a segurança de nossos professores e alunos”, comenta o prefeito.

Morte de servidor

O prefeito Junior da Femac (PSD) e o secretário municipal da Saúde Emídio Bachiega emitiram nota de pesar pela morte do servidor da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Caio Prado, aos 61 anos. Caio foi vítima de acidente ocorrido na noite de quarta-feira, na rodovia próximo à Vila Reis. Nos 18 anos que ocupou o cargo de motorista da AMS, pelo menos 10 anos ele atuou como condutor do ônibus da saúde que transportava pacientes para tratamento em Campo Largo e Curitiba, sempre dispensando uma atenção especial a todos. “Manifesto meu profundo pesar pela morte desse servidor que realizava um trabalho diferenciado na saúde da nossa cidade”, diz a nota assinada pelo prefeito.