AMUVI A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) deverá realizar a primeira reunião de 2022 no início de fevereiro, quando será empossada oficialmente a nova diretoria, que tem como presidente o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil).

Mensagens positivas

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD, acredita que 2023 será um ano bom para todas as famílias que vivem no município. “Com certeza 2023 será um ano bom para as famílias de Apucarana, com oportunidades e conquistas. Nós da prefeitura gostamos de usar três palavras: Fé, esperança e trabalho. Fé que Deus nos ama. Esperança, que nos leva para frente. Trabalho, para concretizar coisas boas. Com isso 2023 vai ser muito bom. Feliz 2023 Apucarana”, diz. O vice-prefeito Paulo Vital (PSD) também deseja a todos os apucaranenses um 2023 repleto de prosperidade. “A todos os apucaranenses, muita saúde, paz, prosperidade e que todos os nossos projetos aconteçam. Que Deus continue abençoando nossas vidas”, deseja Vital.

Conquistas em Ivaiporã

Luiz Carlos Gil (PSD), prefeito de Ivaiporã, destacou nesta sexta-feira que 2022 foi um ano com grandes vitórias para a cidade, com a realização de muitas obras e disse que em 2023 o município deve continuar crescendo. “Muitas conquistas em 2022, como a duplicação da rodovia, parque de exposição, centro de saúde. Ivaiporã vive realizações e nossas expectativas para 2023 são novas conquistas, vamos construir uma cidade cada vez melhor para todos. Que 2023 seja um tempo de fé”, detalha o prefeito de Ivaiporã, que tem dividido seu mandato com o vice-prefeito Marcelo Reis (PTB). Ambos têm procurado realizar uma administração em conjunto na tomada de decisões que atendam aos interesses maiores da população.

