Da Redação

Ampliação: mais água em Borrazópolis

O prefeito de Borrazópolis, Dalton Moreira (PDT), ao lado do vice-prefeito Marcelo Pires (Republicanos), o Marcelão, anunciou nesta quinta-feira que conseguiu junto à Sanepar a ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade.

continua após publicidade .

Segundo ele, a companhia de saneamento vai investir cerca de R$ 1,1 milhão na construção de um novo reservatório, todo em concreto armado, com capacidade para 500 mil litros de água. Além disso, deverá modernizar o sistema de captação e distribuição de água para melhor atender à população. “Esperamos que, com a construção deste grande reservatório, não haja interrupção no fornecimento de água à nossa comunidade”, diz Dalton.