O prefeito de Arapongas e também presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), Sérgio Onofre da Silva (PSC), participou nesta quinta-feira (19) da abertura do curso presencial “Compras Públicas de Medicamentos”, na Universidade Estadual de Londrina (UEL).

O evento, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), tem por objetivo orientar gestores e servidores municipais e estaduais sobre a legislação que rege a aquisição desses insumos essenciais para a saúde da população. Segundo Onofre, a Amepar tem procurado ser grande ponto de apoio às administrações.

Grande obra em Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), assina hoje a ordem de serviço para construção do novo Parque de Exposições do município, considerada uma das principais e mais esperadas obras da atual administração. O ato solene está previsto para as16 horas, no trevo da Estrada do Ouro Verde, com a presença do secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiati, do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD), e do deputado federal Sergio Souza (MDB), responsável pela viabilização de uma emenda parlamentar de R$ 5 milhões para construção do parque, que será um dos mais modernos do Paraná.