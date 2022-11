Da Redação

Independente do viés político de cada um, os empresários estavam preocupados com o prologamento dos bloqueios de rodovias pelo país promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em Apucarana, por exemplo, as empresas do setor do vestuário estavam com a produção parada na cidade, porque as transportadoras não colocaram seus caminhões na estrada com medo de não chegar aos destinos. O número de bloqueios praticamente foi zerado nesta sexta-feira, com poucos atos ainda isolados em alguns estados. Nenhum na região sul. Os bolsonaristas contestam a vitória de Lula.

“Democratas”

Presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima), o empresário José Lopes Aquino afirma que o resultado das eleições precisa ser respeitado. “Na realidade, esses atos são uma reação de uma ala mais inconformada. Nós, como democratas, temos que aceitar o resultado. Quem quiser protestar, pode fazê-lo, mas sem prejuízo das atividades e do direito de ir e vir das pessoas”, comentou Aquino. O empresário informou que o setor não chegou a ser prejudicado, já que a maioria das empresas ainda tinha matéria-prima suficiente e os caminhões das empresas conseguiram entrar e sair da cidade, mesmo com alguns atrasos pontuais por conta dos bloqueios nas rodovias.

