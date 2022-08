Da Redação

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal paranaense Sérgio Souza (MDB), afirmou nesta semana que a aproximação de membros da bancada ruralista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não interfere na imagem do colegiado.

Ele destacou que o grupo é temático e suprapartidário, que não aborda temas pessoais ou ideológicos, mas admitiu que a maioria dos deputados e senadores ligados ao agronegócio é adepta à política de Bolsonaro e deve apoiar sua reeleição. Sérgio Souza, eleito deputado com base eleitoral no Vale do Ivaí, é um dos parlamentares mais próximos do presidente Jair Bolsonaro e de sua equipe de governo e tem focado seu trabalho na defesa do setor agropecuário.

Bolsonaro contesta carta

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar nesta sexta-feira os atos em defesa da democracia realizados em São Paulo e em outras cidades. Ele chamou o movimento de político. “Tem que atacar o meu governo”, declarou, em entrevista à CNN Brasil. As manifestações foram organizadas pela sociedade civil para fazer um contraponto aos ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. “Movimento de poucos artistas que não recebem mais Lei Rouanet, de alguns sindicalistas que não têm mais o imposto sindical. Carta à democracia? Alguém está fazendo algum ato antidemocrático no Brasil? Alguém está desrespeitando a Constituição no Brasil? Alguém está pregando golpe no Brasil? Alguém está pregando golpe aqui?”, disse.

