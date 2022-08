Da Redação

O advogado Oduwaldo Calixto (foto), de Arapongas, teve seu nome confirmado como candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL). Ele diz que está pronto para fazer uma campanha limpa e de propostas concretas em defesa do povo paranaense e de todo o Brasil. Calixto se considera experiente como profissional e politicamente para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Em Arapongas, ele foi procurador-geral do Município na gestão do ex-prefeito Beto Pugliese (de 2005 a 2008) e, como suplente, foi vereador por 60 dias no ano de 2016. Em pouco tempo como vereador, ele apresentou 18 projetos de lei, tratando desde a polêmica proibição de uso de tração animal no município, ou seja, de carroças puxadas por equinos, até a obrigatoriedade de instalação de brinquedos para crianças com deficiência em praças públicas.





