Da Redação

O advogado José Teodoro Alves de Apucarana, participou nesta segunda-feira (17), de um encontro, no Palácio da Alvorada, em Brasília, com o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Os dois conversaram por alguns minutos e o profissional da cidade reforçou apoio ao presidente. No mesmo dia, Bolsonaro recebeu a visita de cantores. Artistas como Gusttavo Lima, Leonardo, Zezé Di Camargo (da dupla com Luciano), Chitãozinho (da dupla com Xororó), Fernando (da dupla com Sorocaba) e Sula Miranda participaram do encontro para manifestar apoio ao político. O apresentador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) Ratinho também participou do encontro.

Diversos artistas têm se articulado politicamente para apoiar os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que disputarão à Presidência do Brasil em um segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

