Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ação e reação

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) também cobrou explicações sobre as denúncias. O petista, no entanto, aproveitou o tema “Apucarana” para criticar o deputado federal Beto Preto (PSD), que se licenciou do mandato para reassumir a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) a pedido do governador Ratinho Junior (PSD). No entanto, Chiorato foi imediatamente contestado pelo próprio Jacovós, que destacou a atuação de Beto Preto no governo do Paraná, e também pelo deputado Moacyr Fadel (PSD). “Hoje nós temos na Saúde um dos melhores secretários do Paraná. Apucarana empresta um belo nome para o Estado para servir a todos os paranaenses”, disse Fadel.

continua após publicidade .

Apoio a Beto

Na sequência da sessão, outros deputados estaduais elogiaram Beto Preto. “É um ser humano extraordinário, um homem extremamente trabalhador, competente, que fez um trabalho louvável no Paraná durante a pandemia. Nós vimos estados do Brasil faltando oxigênio, pessoas falecendo por falta de atendimento nos hospitais. Aqui, no Paraná, isso não aconteceu”, discursou Ney Leprevost (União), acrescentando que Beto Preto é uma “figura imprescindível no governo do Paraná”. Hussein Bakri (PSD) também defendeu o apucaranense . “Um secretário dedicado, pragmático, que alia a parte técnica com a questão política. O Beto Preto é necessário para o Paraná. Nos perdoe Apucarana, porque nós precisamos do Beto Preto na secretaria”, disse.

Trabalho incontestável

O deputado Pedro Paulo Bazana (PSD) foi outro parlamentar a sair em defesa de Beto Preto. “Não podemos deixar de enaltecer o secretário Beto Preto, que merece todo respeito, porque fez um trabalho brilhante, atendendo a todos os municípios, acompanhando de perto a saúde do Paraná”, disse. Anibelli Neto (MDB) também falou sobre o assunto. “Uma escolha do governador, que pede para que o secretário Beto Preto continue o seu trabalho, que foi referendado pela população, nós temos que dar esse voto de confiança”, disse. Artagão Junior (PSD) foi mais um a defender o apucaranense, assinalando a importância e a dimensão da Secretaria de Saúde no contexto do governo estadual.

Siga o TNOnline no Google News