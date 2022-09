Da Redação

Após um longo e tenebroso inverno, eis que Apucarana tem a chance real de eleger um deputado federal para chamar de seu. O ex-prefeito e ex-secretário de Estado da Saúde, médico Beto Preto (PSD), vem sendo apontado como um dos três candidatos paranaenses a estar entre os mais votados na eleição do próximo dia 2 de outubro.

No entanto, um grupo radical de Apucarana, que se identifica como de extrema direita, vem usando as redes sociais, onde espalham fake news, - o que se configura como crime eleitoral, é bom frisar - e também o corpo a corpo com o eleitorado para atacar a imagem de Beto Preto. A ação tem claro intuito de prejudicar sua eleição, simplesmente por não considerá-lo “alinhado com seus pensamentos ideológicos”.

O grupo, que tem entre seus membros um conhecido ex-secretário da gestão Valter Pegorer, vem trabalhando contra a eleição de Beto Preto e sãos as mesmas pessoas que sempre fizeram oposição à sua administração na cidade, quando prefeito. Segundo um assessor de Beto Preto, “para esse pessoal não importa o quão a cidade pode precisar de um deputado federal, para eles o que importa é atrapalhar a candidatura de Beto, como se isto fosse uma satisfação pessoal de cada um deles”, diz o assessor, acrescentando que o setor jurídico da campanha de Beto Preto já está enviando cópias das mensagens do referido grupo à Polícia Federal para responsabilização de crime eleitoral.

NOME ESTADUAL

O ex-prefeito Beto Preto é hoje um nome reconhecido em todo território paranaense, graças a seu trabalho como secretário de Estado da Saúde, quando combateu a pandemia do coronavírus com muita competência e não teve nenhum questionamento de ordem moral e muito menos qualquer denúncia de malversação do dinheiro público.

A eleição de Beto Preto como deputado federal vai possibilitar que a cidade de Apucarana ganhe projeção estadual e consiga atrair pesados recursos do governo federal para alavancar a economia do município, com geração de renda e emprego para a população. Beto tem dito em suas andanças pelo Estado que vai trabalhar firme pela saúde do paranaense, sem, no entanto, esquecer suas raízes de um bom gestor.

Há quem diga que o futuro de Beto Preto na política vai muito além da Câmara Federal, graças à competência que demonstrou como secretário de Estado da Saúde e como prefeito de Apucarana nos seis anos que ficou à frente da Prefeitura.

Para a cidade de Apucarana, a projeção estadual de Beto Preto pode representar e muito para o futuro da cidade e de sua população, como destacou ontem um empresário local.

