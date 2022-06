Da Redação

O atendimento acontece através do CRAS Doutora Zilda Arns Neumann.

A Prefeitura Municipal de Rio Bom divulgou que, nos seis primeiros meses do ano, a Secretaria da Assistência Social já entregou 480 cestas básicas, o atendimento acontece através do CRAS Doutora Zilda Arns Neumann.

continua após publicidade .

As 480 cestas básicas entregues entre janeiro e junho foram adquiridas com recursos municipais, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade, durante o ano são realizados aproximadamente 960 atendimentos de cestas básicas.

“Estamos trabalhando em todas as frentes, e claro que a assistência social é uma de nossas prioridades, o suporte social que prestamos vai além do repasse de cesta básica e abrange um atendimento de respeito voltado à promoção da dignidade do ser humano” afirma o prefeito Moisés Andrade.

continua após publicidade .

Segundo a secretária de Assistência Social, Maria Aparecida Novaes dos Santos, o município também conta com ajuda do PROVOPAR e explica que se a pessoa estiver precisando e ainda não teve acesso à rede de assistência, deve procurar o atendimento junto ao CRAS, na Avenida Curitiba, 65 ou ligar para (43) 3468-1124, Maria lembra também que além dos alimentos, muitas famílias são auxiliadas com remédios que normalmente não existem na rede do SUS.